Alexia Duchêne et Pokawa.

Pour la rentrée, la marque emblématique des pokés bowls, Pokawa, collabore avec une ancienne candidate de Top Chef, demi-finaliste de la saison 10, Alexia Duchêne.

Cette cheffe talentueuse nous dévoile au travers de cette collaboration son engagement pour la cuisine saine proposée par l’enseigne Pokawa. A l’image de la candidate, le poké est fleuri et haut en couleurs: base de riz noir, thon rouge mariné, des carottes, des edamames, du chou rouge, quelques feuilles de coriandre, des graines de sésame, des oeufs de truite, des fleurs de pensées et une délicieuse sauce spicy légèrement sucrée, raviront toutes les papilles. En 2019, Alexia Duchêne a seulement 23 ans et est la plus jeune candidate féminine à arriver en demie finale de Top Chef.

Flower Bowl by Alexia Duchêne est disponible dans toutes les barakawas du 9 septembre au 31 octobre 2020. Prix 12,90 euros et le big 15,90 euros.

En 2020 l’enseigne compte 25 établissements et emploie 180 personnes. Dont Nantes, 1 rue Mercoeur et Angers 41, rue de la Roë.