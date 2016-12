Albert et Léontine, le nec plus ultra de la confiserie à Nantes

Pourquoi Albert et Léontine? Anne Charamat l’explique. » Albert en hommage à l’épicerie qui se tenait à la place du Comptoir Irlandais, à deux pas, qui était une institution pour les nantais, et Léontine, une grand tante du sud chez qui nous allions tous les étés ». Nantaise, Anne Charamat a toujours vécu dans le quartier (rue du Mal Joffre). Après avoir quitté la ville, elle y reviendra en 2008. C’est en juin 2016 qu’ouvre Albert et Léontine.

Proposer le nec plus ultra de la confiserie, tel est le crédo de l’endroit. « Mettre en avant le travail de belles maisons et de gens passionnés, pouvoir rencontrer ceux qui produisent et comprendre ce qui les motivent, dans le respect des matières et des produits. Ce n’est pas juste vendre… » précise Anne Charamat.

Ici, on déguste d’abord avec les yeux. Bocaux remplis de chocolats, nougats, dragées, fruits secs, caramels, étagères de confitures…grande est l’envie de tout prendre. Comme la maison italienne Venchi, spécialisé dans le Gianduja et qui travaille uniquement à l’huile d’olive. Ses pâtes à tartiner à base de cacao, noisettes du Piémont et huile d’olive sont toutes sans gluten. On peut aussi craquer pour les chocolats de Pauline (Vendée), sans huile de palme, comme le noir gingembre (écorces de gingembre confit) ou la Maison de chocolats chauds Jeanne-Antoinette, avec un chocolat aux épices de Noël.

La Provence est au rendez-vous avec les Macarons du Pays de Forcalquier, sans gluten, le gibassié, gâteau classique provençal à base d’amandes et les navettes, biscuits traditionnels, revus par Pierre Hermé. Pour les amateurs de pralines, dont je suis, la Maison Mazet, labellisée EPV (entreprise du patrimoine vivant), est la grande spécialiste. Orange/girofle, yuzu, miel… Le choix est cornélien. La Maison Mazet a aussi travaillé avec l’artiste nantais Dominique Le Bagousse pour voyager chaque jour avant Noël avec un gourmand calendrier de l’Avent.

On ne peut tout nommer mais on n’oublie pas le calisson dans sa vraie recette, melon confit/écorces d’oranges confites, à se damner, et les dragées Avola de Reynaud de Marseille, la pâte à tartiner à la crème de nougat, les confits de Champagne et pétales de rose, les pains d’épices, le chocolat au vinaigre balsamique ou au thé, les nougats tendres et durs aux fruits, fleurs de lavande, violette, figue, goutés pour vus et complétement addictifs…

C’est un lieu bourré d’idées cadeaux, qui, sans prendre de pari, ne finiront surement pas au placard.

A découvrir sans tarder!

Albert & Léontine.



13, rue St Pierre (entre la cathédrale et la rue de Strasbourg)

44000 Nantes

Tel. 02 28 29 86 16