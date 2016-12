Le 15 Gourmand, Angers

Sur la principale artère angevine, le boulevard Foch, Ghislaine et Laurent Maignan accueillent depuis une dizaine d’années les amateurs d’une cuisine plaisir qui va droit au but, celui de contenter les papilles. A commencer par un frais et nourrissant tartare de thon, citron vert et aneth, avocat et oignon rouge, développant une belle saveur estivale. Pour appeler le soleil, rien de tel que cette salade d’asperges vertes et jambon Bresaola (viande des Grisons italiennes), vinaigrette câpres, xérès et huile d’olive, petites boules de melon, betteraves chiogga, une assiettes aux accents chantants.

Retour de criée, aujourd’hui un dos de cabillaud, escorté d’un écrasé de pommes de terre aux herbes, estragon, basilic, persil, crème de carottes aux jus de moules et carottes bio, courgettes, poivrons, donne la note iodée.

Le poisson joliment cuit, généreux, place sur orbite l’adorable écrasé de pommes de terre. Humectez l’écrasé dans la parfumée crème de carottes et tout ira bien, sensations garanties. C’est maintenant le porc ibérique qui se met en vedette, tapilla en avant, croustillant et fondant à la fois, en doublé réussi, au tempérament marqué, se dorant la couenne sur un lit de pommes de terre « bistrot », simplement délicieuses, avec sa suite, champignons, carottes jaunes, radis blancs, tomates cerises confites, sauce graines de moutarde/poivre vert, roquette, huile d’olive, plus pimpants les uns que les autres. Téléportation directe dans un hamac par le truchement d’une pêche pochée aux épices douces et sorbet Limoncello. Le fruit, poché dans un sirop de cannelle, citron vert, jus d’orange, poivre noir, sucre et noix de muscade, déposé délicatement sur un écrasé de sablé, continue d’exhaler ses arômes. Fin des agapes, retour sur le boulevard Foch, Laurent Maignan, sans tambours ni trompettes, a fait du 15 un numéro gagnant.

Pour la recette, c’est pas ICI !

Ce que l’on déguste:

Tartare de thon, citron vert et aneth.

Salade d’asperges vertes et bresaola.

Poêlée de gambas bouillon thaï.

Emincé de tapilla de porc ibérique.

Crème brulée vanille bourbon.

Tiramisu au café.

Infos pratiques:

Menus.

Entrée/plat ou plat/dessert, 19,50 euros.

Entrée/plat/dessert, 24,50 euros.

Le 15 Gourmand.

15, boulevard Foch. 49100 Angers.

Tel. 02 41 86 16 76.